Работу первичного звена здравоохранения обсудил Михаил Ведерников с депутатами областного Собрания

09:32, 04 марта 2023, ПАИ

Итоги январского парламентского часа на тему работы первичного звена здравоохранения обсудил с депутатами Псковского областного Собрания губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём еженедельном видеообращении к жителям Псковской области.

«В начале года депутаты собрали все вопросы, жалобы и обращения жителей региона по этому вопросу, а мы со своей стороны проанализировали все замечания и предложили решения имеющихся проблем. Сразу скажу, что Правительством была проведена действительно большая работа. На протяжении месяца наши сотрудники выезжали на места, перепроверяли полученные сигналы, изучали документы и материалы, общались с жителями», – объяснил губернатор.

Он также уточнил, что некоторые обращения не совсем соответствовали реальности.

«В частности, было много претензий по срокам прибытия скорой медицинской помощи. Мы проверили все обращения, и нами зафиксирован только один случай, когда бригада действительно нарушила норматив. Это было в Гдовском районе, когда пациент с высоким давлением ждал помощь 7 часов. Ситуация крайне неприятная и опасная. Но так совпало, что одновременно с этим два человека буквально находились на грани жизни и смерти. Сначала пришлось оказывать помощь им. Бригады отработали правильно, к ним вопросов нет. Но диспетчер должна была передать вызов в поликлиническое отделение для обеспечения помощи на дому», – пояснил Михаил Ведерников.

По данному факту была проведена служебная проверка, работа скорой помощи была скорректирована.