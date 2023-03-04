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Общество

Более 200 ФАПов начнут продавать лекарства в Псковской области к концу года

Фото: скрин видео

Более 200 ФАПов на территории Псковской области начнут продавать лекарственные препараты к концу 2023 года. Об этом в своём еженедельном видеообращении к жителям региона рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вопрос доступности лекарственных средств в малых населённых пунктах очень актуален. Как вы помните, я сам поднял эту тему, исходя из ваших обращений, в декабре 2021 года.  Мы эту задачу проработали, приняли необходимые нормативы, выделили финансирование», – отметил губернатор.

В результате в этом году уже запустили торговлю в 47 ФАПах. Каждому из них оформили лицензию и поставили необходимое медицинское оборудование.

По словам губернатора, не обошлось и без проблем:  в некоторых случаях были технические неполадки, но они уже решены.

«С депутатами мы согласовали план-график старта продаж лекарств в ФАПах. До 1 апреля мы планируем подключить к этой работе ещё 41 ФАП, следующим этапом – 59 и так далее. В общей сложности будет 5 этапов, в рамках которых продажа лекарств будет организована более чем в 200 ФАПах. Рассчитываем завершить эту работу до конца года», – заключил Михаил Ведерников.

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