Михаил Ведерников ответил на жалобы великолучан на состояние дорог

10:00, 04 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на жалобы жителей Великих Лук на состояние дорог в городе. Ответ он дал в своём еженедельном видеообращении к жителям Псковской области.

«Из-за повреждения участка водопровода вышла из строя канализационно-насосная станция на улице Промышленной. В результате на дороге образовался даже не каток, а ледяная полоса препятствий», – объяснил ситуацию глава региона.

Он добавил, что на уборку наледи и вывоз снега подрядчику понадобилось несколько дней. Дорога всё это время для многих автомобилей была непроходима. Помимо этого, великолучане жалуются на грязь и скользкий пол в переходе.

«В обоих случаях городская администрация необходимые меры не принимает. При этом можно было хотя бы расчистить улицу перед входом в переход – это уже сделает переход чище. Все обращения я передал комитету по транспорту и дорожному хозяйству, который направил проверку в город. По результатам сформированы рекомендации для администрации Великих Лук. Очень рассчитываю, что их учтут и нам не придётся использовать дополнительные меры воздействия при участии прокуратуры», – заключил Михаил Ведерников.