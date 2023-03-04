Губернатор Псковской области опубликовал новое еженедельное видеообращение

20:41, 04 марта 2023, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное».

В нём глава региона подвёл итоги телемарафона на «Первом Псковском» в поддержку участников СВО, рассказал о проделанной вместе с депутатами областного Собрания работе в сфере первичного звена здравоохранения, в частности о работе скорой помощи.

Помимо этого, губернатор сообщил, что более 200 региональных ФАПов начнут продажу лекарственных препаратов, в Великих Луках селекционеры выводят сорт псковских тюльпанов, а власти города не справляются с очисткой дорог.