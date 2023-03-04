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Великолучанин снялся в программе Андрея Малахова

Великолучанин Александр Гужов принял участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото со страницы героя публикации

«Принял участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Скоро эфир!» — отметил великолучанин.

Александр Гужов рассказал, что он артист, битмейкер и продюсер в направлении российской поп-музыки. Кроме того, он занимается написанием песен. 

«Музыка 90-х и 2000-х — это музыка, на которой мы воспитаны, эти мотивы живут в наших головах и сердцах и уйдут из этого мира только вместе с нами, и пока мы живы, мы будем продолжать это движение!» — написал он о направлении, в котором работает.

В гостях у Андрея Малахова на этой передаче собираются талантливые россияне, которым есть чем гордиться и поразить страну. «В тёплой дружеской обстановке они расскажут о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполнят любимые народные песни и известные хиты», — говорится в описании шоу.

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