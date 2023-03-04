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Происшествия

Один человек погиб, 16 пострадали в результате ДТП в Усвятском районе

По предварительной информации, сегодня в 07:05 на 131-м км автодороги Ольша – Невель у дома № 35 на улице Козловской в посёлке Усвяты Псковской области 35-летний водитель автомобиля «Вольво», передвигаясь на транспортном средстве с полуприцепом, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ПАЗ, ехавшим в попутном направлении под управлением 63-летнего мужчины. Об этом сообщает УМВД по Псковской области.

Фото с места происшествия

В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали — они были госпитализированы в медицинское учреждение. 

Фото с места происшествия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, на место выехали сотрудники аппарата УМВД России по Псковской области. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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