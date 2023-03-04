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Общество

В Госдуме поддержали распространение «закона Димы Яковлева» на недружественные страны

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления детей из России в недружественных странах, пишет РИА Новости.

«Комитет поддержал… Но комитет поддержал после того, как министерство дало чёткий ответ, что оно поддерживает этот законопроект», — сообщила глава комитета Нина Останина.

Напомним, документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, которые входят в специальный перечень правительства. В настоящее время речь идёт о 49 государствах.

Законопроект был внесён в нижнюю палату ещё летом прошлого года представителями четырёх парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». В пояснительной записке к нему авторы подчеркнули, что передача ребёнка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных государств не отвечает национальным интересам России.

В ней также сообщается, что на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей-сирот из РФ. Этот показатель снижается с каждым годом. Если в 2010-м иностранные граждане усыновили 3 355 детей-сирот, то в 2017-м — уже 380, в 2020-м — 38, в 2021 году — 69.

Напомним, 10 лет назад, в декабре 2012 года, Госдума приняла так называемый «закон Димы Яковлева», согласно которому гражданам США, а также представителям других стран, нарушающих права россиян, запрещается усыновлять детей из России. Депутаты Псковского областного Собрания также поддержали данный федеральный закон: за него проголосовали практически все региональные парламентарии.

Дима Яковлев погиб 8 июля 2008 года, когда его приёмный отец Майлс Харрисон оставил мальчика закрытым в машине на девять часов при 50-градусной жаре. Ребёнок погиб от удушья и перегрева. Тремя месяцами ранее он был усыновлён из Псковской области, из Печорского дома ребёнка. За гибель мальчика Харррисону грозило 10 лет тюрьмы, но в США его признали полностью невиновным.

 

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