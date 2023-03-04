Псковских водителей просят быть осторожными на дорогах

17:00, 04 марта 2023, ПАИ

Госавтоинспекция просит псковских водителей в связи со сложными погодными условиями соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

В ближайшее время в регионе прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а также переход температуры через нулевую отметку.

Водителям нужно уделить особое внимание поездкам при околонулевых значениях, когда велика вероятность образования гололедицы на проезжей части, отметили в ведомстве. Опасность представляют участки дорог с не растаявшим льдом в тени от зданий и деревьев.

«Кроме того, в мороз выхлопные газы автомобилей замерзают. Оседая на асфальте, они могут образовывать тонкую пленку льда, которую достаточно трудно различить. Напоминаем также, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.