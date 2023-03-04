Проводить освидетельствование водителей в ФАПах предложили депутаты в Пскове

12:07, 04 марта 2023, ПАИ

Проводить предрейсовое медицинское освидетельствование водителей общественного транспорта и перевозчиков в ФАПах предложили депутаты Псковского областного собрания в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым по итогам парламентского часа. Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Соответсвующее предложение сделал вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что поручение необходимо передать врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову.

«Предложение хорошее на самом деле. Им будет удобно, потому что зачастую они куда-то едут, либо им приходится содержать своего врача», — отметил Михаил Ведерников.