Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проводить освидетельствование водителей в ФАПах предложили депутаты в Пскове

Проводить предрейсовое медицинское освидетельствование водителей общественного транспорта и перевозчиков в ФАПах предложили депутаты Псковского областного собрания в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым по итогам парламентского часа. Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Соответсвующее предложение сделал вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что поручение необходимо передать врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову.

«Предложение хорошее на самом деле. Им будет удобно, потому что зачастую они куда-то едут, либо им приходится содержать своего врача», — отметил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2023

Невельчане объяснили отказ от участия в догазификации нехваткой денег
04 марта 2023

Жители Дновского района подали 30 заявок на конкурс ТОСов
04 марта 2023

До +1 градуса ожидается в Псковской области 4 марта
04 марта 2023

В Госдуме поддержали распространение «закона Димы Яковлева» на недружественные страны
04 марта 2023

Архипов день: приметы и традиции
04 марта 2023

ФОТОФАКТ Сближение двух планет над Изборской крепостью
04 марта 2023

Великолучанин снялся в программе Андрея Малахова
03 марта 2023

Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...