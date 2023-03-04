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Общество

Более 30% псковичей считают, что начинать подрабатывать можно с 14 лет ‑ опрос

Каждый третий псковский родитель считает, что начинать работать можно с 14 лет, каждый четвертый, что с 16, сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

4% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения им возраста 12 лет, 5% убеждены в допустимости труда детей с 12—13 лет. Наиболее популярно мнение, что начинать подрабатывать можно с момента получения паспорта: 32% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком. С точки зрения 23% псковичей, трудоустройство допустимо с 16—17 лет.

В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 18%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.

В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию, и лишь потом начинать работать, тоже чуть больше среди женщин (12% против 7% среди мужчин).

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