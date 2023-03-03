Минкультуры РФ не поддержало прокат иностранного кино без лицензии

12:54, 04 марта 2023, ПАИ

Министерство культуры России не поддержали прокат в РФ фильмов зарубежного производства без лицензии, ввезённых через Белоруссию, так как это ограничивает права зарубежных правообладателей, пишет РИА Новости.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорится в официальном ответе Минкультуры на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.

По словам Синицина, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицин.

В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.

