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Общество

Встреча с писателем Сергеем Носовым прошла в «Лофте»

26 февраля в «Лофте» в рамках литературного проекта «Букбар» состоялась встреча с писателем, драматургом, лауреатом литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер» Сергеем Носовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Лофте».

Сергей Анатольевич рассказал о своём творческом пути, поделился взглядами на писательскую деятельность и источниками своего вдохновения. Гости узнали, как рождаются сюжеты, идеи и герои, какие эмоциональные процессы проживает автор в процессе создания романа и какова судьба литературы сегодня.

  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт
  • Встреча с Сергеем Носовым
    Фото: Лофт

«Лично у меня остались от встречи самые светлые впечатления, да ещё и с послевкусием. Каждому выступающему такую бы аудиторию – доброжелательную, заинтересованную и взыскательную. Два разговорных часа (а это немало, тем более для выходного дня) прошли незаметно, и смею надеяться, не только для меня, спикера. Касались разных тем, иногда неожиданных. Мог ли предположить, что придётся говорить о «математике и литературе»? Хочу поприветствовать саму концепцию «Букбара». Вместо выпивки чтение – это же замечательно: в «Букбаре» нельзя опьянеть, но в определённом смысле он поистине расширяет сознание. Желаю проекту и в целом креативному пространству «Лофт» успеха, а читателям Пскова – хороших книг», – поделился своими впечатлениями Сергей Анатольевич.

«Букбар» стал площадкой для таких прекрасных встреч писателей, экспертов, блогеров, да и просто людей, искренне влюблённых в чтение. Ведь, как сказал Сергей Анатольевич, «процесс чтения надо рекламировать, как зубную пасту или ещё что-то, потому что это полезно и интересно».

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Уже в это воскресенье состоится следующая его встреча с главным редактором Psychologies.ru, журналистом, везде видящим психологию, Александром Акулиничевым, а также с нескучным преподавателем Псковского государственного университета, доктором филологических наук Илоной Мотеюнайте. Вход свободный. Пространство будет работать до последнего посетителя. Адрес: ул. Спортивная, д. 1б.

Ближе познакомиться с «Букбаром» можно по ссылке vk.com/bookbar_loft.

 

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