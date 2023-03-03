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Культура

XIX детская научно-практическая конференция прошла в «Михайловском»

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

XIX детская эколого-краеведческая научно-практическая конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» состоялась в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили в пресс-службе музея.

Свои научные проекты, доклады и сообщения, а также творческие работы к этому событию подготовили более тридцати учащихся различных учебных заведений Пушкиногорского района.

Главный хранитель музейных территорий Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева отметила высокий уровень подготовки школьников в этом году. «Это серьёзные как в творческом, так и в научном плане работы; многие из них вполне готовы к участию в конкурсах, которые проводят в нашей системе образования, как на региональном, так и на федеральном уровне», - отметила она.

В музее отметили работу «Удивительное растение — туя», посвященную изучению технологии вегетативного размножения черенками туи западной, её использовании и ботанической характеристики. Его провела ученица 7 класса Пушкиногорской санаторной школы-интерната Валерия Болдина.

Кроме того, музейщики рассказали об исследовательской работе «Историко-географический комплекс озера Коноплюшка», который представляет часть долгосрочного проекта по исследованию озер Пушкиногорского и Новоржевского районов под руководством преподавателя Пушкиногорской санаторной школы-интерната Натальи Терентьевой. На конференции проект защищала Диана Ивлева, ученица 9 класса.

Также они обратили внимание на исследовательскую работу «Изучение состояния охраняемого вида лишайника Лобария Лёгочная на территории музея-заповедника «Михайловское» (по итогам наблюдений за состоянием этого краснокнижного лишайника в липовой аллее Михайловского доклад подготовил Максим Яковлев, ученик 9А класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина).

Всего на заседании конференции было заслушано десять выступлений. Для младших школьников в рамках XIX детской эколого-краеведческой научно-практической конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в «Михайловском» объявили конкурс рисунков и рассказов на тему «Моё путешествие к золотой рыбке» — к 190-летию создания пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». 

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