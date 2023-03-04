Десятилетнего мальчика разыскивают в Пскове
В Пскове разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка, который вчера не вернулся домой, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»,
Олег Яковлев был одет в красную с белыми и синими полосками куртку, черные штаны и белые кроссовки. При себе у него был серо-черный рюкзак. Его рост – 145 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза серые.
Отметим, в декабре поисковики уже публиковали сообщения о пропаже ребёнка, мальчика нашла примерно через сутки после пропажи.
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