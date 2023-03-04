Десятилетнего мальчика разыскивают в Пскове

14:33, 04 марта 2023, ПАИ

В Пскове разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка, который вчера не вернулся домой, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»,

Олег Яковлев был одет в красную с белыми и синими полосками куртку, черные штаны и белые кроссовки. При себе у него был серо-черный рюкзак. Его рост – 145 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза серые.

Отметим, в декабре поисковики уже публиковали сообщения о пропаже ребёнка, мальчика нашла примерно через сутки после пропажи.