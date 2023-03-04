О хранящейся в Изборском музее книге XIX века рассказали псковичам

15:07, 04 марта 2023, ПАИ

О посвящённых Изборску редких книгах, которые хранятся в собрании Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск», рассказали в учреждении.

Самое раннее в собрании музея издание об истории Изборска – монография «Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самого основания» под авторством Николая Степановича Ильинского.

Книга представляет собой издательский конволют – в одну книгу переплетены две части сочинения, изданные в разное время: первая часть вышла в 1790 году, вторая — годом позднее, в 1791-м. Подарила книгу музею в 1970 году жительница Изборска Екатерина Ивановна Петунова.

На контртитуле надпись чернилами «Сия Книга Принадлежит Псковскому Купцу Александр Григорьеву Капилову». В правом верхнем углу титульного листа и первой страницы имеется владельческий штемпель в виде неразборчивой подписи.

«Также в фондах музея-заповедника «Изборск» хранится «Псковская летопись, изданная на иждивении Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете» Михаила Петровича Погодина, уникальнейшее по информативности издание», — отметили в музее.

Книга имеет несколько владельческих надписей. На авантитуле владельческая надпись чернилами, выполненная скорописью: «Помени Господи родителя Моего Свещенно-Диакона Георгиа Родительницу Мою Рабу Божию Татиану».