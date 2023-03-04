Массовая проверка водителей прошла в Печорах
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» организовали в городе массовую проверку автотранспорта, сообщает газета «Печорская правда».
С 3 по 4 марта в районном центре силами сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Печорский» и спецроты УГИБДД УМВД России по Псковской области проводилась массовая отработка в целях профилактики соблюдения правил дорожного движения.
Было проверено более тридцати транспортных средств, выявлено семь нарушений ПДД, в том числе:
- управление автомобилем без водительского удостоверения — 2;
- нарушение использования ремня безопасности — 2;
- отсутствие полиса ОСАГО — 2;
- отсутствие регистрации автомобиля — 1.
Оформлением правонарушений массовая отработка не ограничилась. С участниками дорожного движения проводились беседы, направленные на неукоснительное следование ПДД. Особое внимание уделялось использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток.
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