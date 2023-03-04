Массовая проверка водителей прошла в Печорах

15:56, 04 марта 2023, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» организовали в городе массовую проверку автотранспорта, сообщает газета «Печорская правда».

С 3 по 4 марта в районном центре силами сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Печорский» и спецроты УГИБДД УМВД России по Псковской области проводилась массовая отработка в целях профилактики соблюдения правил дорожного движения.

Было проверено более тридцати транспортных средств, выявлено семь нарушений ПДД, в том числе:

управление автомобилем без водительского удостоверения — 2;

нарушение использования ремня безопасности — 2;

отсутствие полиса ОСАГО — 2;

отсутствие регистрации автомобиля — 1.

Оформлением правонарушений массовая отработка не ограничилась. С участниками дорожного движения проводились беседы, направленные на неукоснительное следование ПДД. Особое внимание уделялось использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток.

