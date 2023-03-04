Мужчина погиб при падении с 16 этажа в Пскове

16:29, 04 марта 2023, ПАИ

В Псковском районе в деревне Борисовичи на улице Д. Яковлева молодой мужчина выпал из окна 16-ого этажа многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает «Псковская сводка».

Прибывшие медики констатировали смерть юноши на месте от полученных травм.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, сотрудники следственного комитета.

Обстоятельства произошедшего выясняются.