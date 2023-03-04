Мужчина погиб при падении с 16 этажа в Пскове
В Псковском районе в деревне Борисовичи на улице Д. Яковлева молодой мужчина выпал из окна 16-ого этажа многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает «Псковская сводка».
Прибывшие медики констатировали смерть юноши на месте от полученных травм.
Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, сотрудники следственного комитета.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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