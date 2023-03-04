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Спорт

Псковичка заняла второе место на турнире по боксу в Москве

Псковичка Лидия Шутова стала серебряным призером московского турнира по боксу среди девушек на призы Софьи Очигавы, сообщили в группе Псковской областной федерации бокса.

В финале турнира по боксу в упорном бою псковичка Лидия Шутова уступила более опытной спортсменке из Домодедово, победителю первенств России и Европы, Полине Спириной.

Проведя на турнире три боя, Лидия Шутова стала серебряным призером соревнований.

Псковская областная федерация бокса поздравила Лидию и тренерский состав с успешным выступлением и пожелала новых побед на ринге.

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