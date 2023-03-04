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Инструктор УФСИН из Пскова завоевал семь медалей на ведомственном чемпионате в Волгограде

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Семь медалей завоевал инструктор штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области на чемпионате ведомства по плаванию, который проходил в Волгограде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участие в спортивном мероприятии приняли почти 300 пловцов более чем из 45 территориальных органов и семи ведомственных учебных заведений уголовно- исполнительной системы.

На протяжении трех дней спортсмены боролись за победу в таких видах плавания, как баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль и комплексное плавание на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Также пловцы состязались в комбинированной эстафете 4х50 метров, в которой продемонстрировали свое мастерство в смешанных видах плавания – на спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем.

По итогам чемпионата в личном зачете сотрудник ОСН «Зубр» Андрей Новиков одержал победу в семи заплывах. «Золотыми» для пловца стали дистанции 100 и 200 метров вольным стилем и 50 метров брассом. «Серебро» на отрезках 50 метров баттерфляем и кролем вольным стилем, а также 200 метров в комплексном плавании. «Бронза» покорилась спортсмену на 50-метровой дистанции на спине.

Заслуженные награды победителям и призерам вручил трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, главный судья соревнований Евгений Садовый.

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