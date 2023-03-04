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Общество

Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО

Пять военных из Псковской области погибли во время участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

Среди погибших — старший прапорщик Иван Исаков, гвардии лейтенант Денис Дементьев, гвардии старший сержант Алексей Янзоров, гвардии рядовой Дмитрий Светцов, гвардии рядовой Николай Царев.

«Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.

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