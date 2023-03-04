Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО

23:06, 04 марта 2023, ПАИ

Пять военных из Псковской области погибли во время участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова









Среди погибших — старший прапорщик Иван Исаков, гвардии лейтенант Денис Дементьев, гвардии старший сержант Алексей Янзоров, гвардии рядовой Дмитрий Светцов, гвардии рядовой Николай Царев.

«Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.