В Петербурге создадут центры реабилитации участников спецоперации

23:44, 04 марта 2023, ПАИ

Мини-центры создадут в поликлиниках в каждом районе Санкт-Петербурга для реабилитации участников спецоперации, их также будет принимать госпиталь для ветеранов войн, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу проверил готовность к приёму пациентов нового здания поликлинического отделения № 12 Невского района. Планируется, что поликлиника начнёт приём пациентов в конце марта – начале апреля. Одними из первых станут нуждающиеся в реабилитации бойцы – участники специальной военной операции.

«В Петербурге сейчас реализуются предложения о создании в каждой поликлинике мини-центров реабилитации для раненых участников специальной военной операции. В этой поликлинике уже работают специалисты, которые будут оказывать бойцам необходимую помощь», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, при организации нового поликлинического отделения учтён опыт пандемии, в частности перераспределение потоков пациентов.

Новое поликлиническое отделение рассчитано на 600 посещений в смену. На сегодняшний день к нему приписано 19 700 жителей. В поликлинике есть отделения терапии, хирургии, лучевой диагностики, эндоскопии, а также дневной стационар на 20 коек, создано современное отделение реабилитации с водолечением, физиотерапией, лечебной физкультурой.

Также Беглов посетил отделение экстренной медицинской помощи госпиталя для ветеранов войн, открывшееся после капитального ремонта. Это один из крупнейших стационаров Петербурга. «Госпиталь для ветеранов войн имеет большой практический опыт и высококвалифицированных специалистов. Этот стационар первым начал готовить инфраструктуру для оказания помощи воинам, получившим ранения в ходе СВО», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он поблагодарил врачей госпиталя за самоотверженный труд в период пандемии.

Ремонт в здании отделения экстренной медицинской помощи прошёл менее чем за 11 месяцев. После ремонта площадь отделения увеличилась почти на 40 %. Через это отделение ежедневно проходит от 80 до 120 пациентов, указывают городские власти. В обновлённом отделении оборудовано восемь смотровых, установлено современное техническое оснащение — УЗИ, рентген, компьютерный томограф.

