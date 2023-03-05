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Кинолог назвал самые тихие породы собак

Желание собаки при любой удобной ситуации общаться с помощью лая говорит о необходимости корректировать её поведение, а громкость питомца в целом определяется его воспитанием, но есть несколько пород, к которым будущим собаководам стоит присмотреться, если их особенно беспокоит, что животное может громко и постоянно лаять, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Манера поведения собаки, безусловно, зависит от воспитания. Даже самый общительный и непоседливый пёс может вести себя скромно и воспитанно в руках умелого собаковода. Впрочем, есть такие породы собак, для которых лай — достаточно редкое явление. Тем, кто любит тишину и спокойствие, можно присмотреться к этим питомцам», — сказал Голубев.

Одной из таких пород он назвал басенджи. Её представители практически не лают, а общаются между собой и с людьми, используя урчание, вздохи, фырканье и звуки, напоминающие сдавленный смех или тихое ворчание, рассказал кинолог. По его словам, представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт, так что, несмотря на скромность дома, на улице они проявят энергичность. Прежде чем приобрести такого питомца, нужно рассчитать свои силы, отметил Голубев.

Другой благородной и спокойной собакой может стать дирхаунд, или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не станут лаять по любому поводу, добавил кинолог. Однако дирхаунд обладает сильным охотничьим инстинктом и, оставаясь дома спокойным, может оказаться страстным охотником в лесу и на улице. В то же время они хорошо поддаются дрессировке и станут отличными компаньонами.

«Замечательный охотник и друг. Это относительно спокойные и абсолютно неагрессивные животные, которых очень сложно спровоцировать на лай. Нужно учитывать, что этим животным необходимо давать выпускать пар на прогулках, не забывая об охотничьих инстинктах. Важно много гулять и тренироваться с питомцем», — охарактеризовал Голубев ещё одну породу — русскую псовую борзую.

 

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