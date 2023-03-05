Великолучанка потеряла 700 тысяч рублей из-за интернет-мошенников

10:10, 05 марта 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Печор и Себежа в результате мошеннических действий неизвестных лиц лишились в общей сложности около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанка заинтересовалась в Сети возможностями дистанционного трудоустройства. На одном из интернет-сайтов женщина оставила свою заявку. Затем на контакт с ней вышли неизвестные лица, которые предложили свои услуги для решения вопроса о дистанционном трудоустройстве. Однако общение с ними привело к тому, что горожанка лишилась 700 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Потерпевшая обратилась 2 марта за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Других жителей Пскова, Печор и Себежа мошенники ввели в заблуждение под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа в личный кабинет, а также к их счетам. Кого-то обманули при осуществлении операции купли-продажи товара на популярном сайте.

В совокупности эти горожане потеряли свыше 250 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.