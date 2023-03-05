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Общество

11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря -  заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, - находятся на различных стадиях проработки», - сообщил Евгений Иванов.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров - это «улица с двусторонним движением», и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», - добавил замглавы МИД.

Иванов отметил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство «обязательно проинформирует общественность».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. 

 

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