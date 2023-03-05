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Общество

Эксперты назвали подарки, сильнее всего подорожавшие к 8 Марта

Среди подарков к Международному женскому дню сильнее всего за год в России подорожали одежда, поход в ресторан и ювелирные украшения, при этом в 2023 году самый большой средний чек в преддверии праздника у украшений и гаджетов, рассказали РИА Новости в «МТС-банке». 

«Больше всего стоимость среднего чека выросла в магазинах одежды (на 52 %), в ресторанах (на 44 %) и в ювелирных магазинах (на 42 %)», — выяснили специалисты, проанализировав платёжные операции клиентов со всей России в феврале-марте 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что средний чек в преддверии Международного женского дня вырос за год в магазинах одежды до 4 100 с 2 700 рублей, в ресторанах — до 1 300 с 900 рублей, в ювелирных магазинах — до 10 200 с 7 200 рублей. А вот снизился он только на косметику (на 5 %, до 1 800 рублей) и гаджеты и аксессуары (на 11 %, до 5 500 рублей).

Кроме того, аналитики, изучив средний чек на покупки, выяснили, во сколько примерно обойдётся подарок в разных категориях товаров. Так, самыми бюджетными подарками в этом году станут книги — средний чек в книжных составил 650 рублей, а также поход в кино на двоих — 700 рублей.

«Для тех, кто следует принципу «дорог не подарок, а внимание», подойдёт вариант провести приятный вечер дома: средний чек на доставку — готовой еды 1 100 рублей. Поход в уютное кафе обойдётся чуть дороже: 1 300 рублей — средний чек, зафиксированный в местах общественного питания», — отметили аналитики.

Чуть дороже обойдутся игрушка (1 400 рублей), сувенир (1 700 рублей) или цветы (по 1/700 рублей), которые в марте покупают на 61 % чаще по сравнению с другими месяцами года. Подарок из магазина косметики и парфюмерии обойдётся в среднем в 1 800 рублей, а что-то полезное в быту или для интерьера — в 2 000 рублей. Потратить больше надо будет, если захочется подарить поход в театр (3 000 рублей) или что-то из спорттоваров (3 900 рублей).

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