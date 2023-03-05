Чебурашку на склоне Эльбруса слепили скульпторы из Ставрополя

13:32, 05 марта 2023, ПАИ

Скульпторы из Ставрополья создают большие снежные скульптуры на склоне Эльбруса. Выставка открылась в эти выходные на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря, сообщается в группе «КБР Нальчик» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля скульпторы слепили различных персонажей из российских мультфильмов и сказок. Теперь у странции «Мир» расположились Чебурашка, морж, Ёжик в тумане, Винни-Пух и Пятачок.

«Фигуры снежных мультперсонажей простоят ещё как минимум до 12 марта. Сделать фото с двухметровым Чебурашкой должны успеть все», — написали в группе.