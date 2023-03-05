Псковские флористы всё чаще выбирают российские цветы взамен зарубежных

14:18, 05 марта 2023, ПАИ

Псковские флористы предпочитают всё чаще выбирать цветы российского происхождения взамен зарубежным, рассказали «АиФ-Псков» эксперты в области флористики из Пскова.

Подавляющее большинство цветов местного происхождения. Флористы нашли альтернативу цветам из Голландии и Эквадора. «Я с огромным удовольствием готова торговать российскими цветами. И делаю это, успешно заменяю, езжу в Санкт-Петербург, беру там», — отмечает директор студии цветочного дизайна.

У такого подхода есть важное преимущество — цена. Для псковского бизнеса цветы из-за границы становятся очень дорогими.

Также флорист рассказала, что чаще всего псковичи предпочитают покупать на 8 Марта розы и тюльпаны. Кроме роз и тюльпанов в топ популярных цветов на 8 Марта, по словам Елены Степановой, входят ирисы, нарциссы, гиацинты. «Удивительно, конечно, насколько тюльпан стал весенним цветком, — говорит она. — Ведь, допустим, осенью его никто не заказывает, а весной словно сама природа, пробуждаясь, человека тюльпанами очаровывает. Я считаю, что это здорово, классная традиция».

Цветы псковичи предпочитают дарить с минимумом упаковки. Используют её всё чаще для того, чтобы подчеркнуть красоту букета. «Раньше как было? Чем хуже цветы, тем больше упаковки, — рассказывает директор студии. — Сейчас такого нет. Люди, наоборот, просят ни во что не заворачивать».

Ранее сообщалось, что великолукские селекционеры работают над выведением сорта псковских тюльпанов.