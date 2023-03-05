Террористы, атаковавшие Брянскую область, стреляли по дому из гранатомёта

15:10, 05 марта 2023, ПАИ

Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомёта по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу, сообщает РИА Новости.

Александр Богомаз в воскресенье осмотрел сгоревший в результате теракта дом в селе Сушаны, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они ещё лежали, в этот момент был произведён обстрел из автоматов, в последующем был нанесён удар из гранатомёта, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал Александр Исаев, показывая место происшествия.

Глава региона дал поручение оценить ущерб, который был нанесён семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы. Позднее в ходе совещания в администрации района власти обсудили этот и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей района и охраной объектов жизнедеятельности.

В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.

В одной из расстрелянных машин находились 10-летний Фёдор и ещё две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребёнку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми.