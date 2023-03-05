Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

15:22, 05 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 6 марта, в 11:30.

С председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о предстоящих в регионе крупных мероприятиях: как пройдёт фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, какие сюрпризы ждут гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры, а также какие ещё интересные культурные события ждут псковичей в ближайшем будущем.

Как в Псковской области 10 марта отметят День архивов, об использовании современных технологий в архивной деятельности, о работе с социальными сетями и о том, какие услуги пользуются популярностью у посетителей хранилища документов, расскажет директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 6 марта в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

