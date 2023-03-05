Полуфинал чемпионата Псковской области по волейболу прошел в Себеже

15:47, 05 марта 2023, ПАИ

Себежские волейболистки вышли в финал чемпионата Псковской области. 4 марта 2023 года, сообщает газета «Призыв».

Себежане принимали команды Пустошки и Невеля в полуфинальных соревнованиях чемпионата области. В финал чемпионата вышли команды Себежа и Пустошки.

После небольшого перерыва состоялся небольшой турнир, посвященный Международному женскому дню в режиме микст, по окончании мужчины поздравили девушек с наступающим праздником. По результатам прошедшего турнира лучшими игроками были признаны Александрова Полина и Ларионова Ольга.