Полуфинал чемпионата Псковской области по волейболу прошел в Себеже
Себежские волейболистки вышли в финал чемпионата Псковской области. 4 марта 2023 года, сообщает газета «Призыв».
Себежане принимали команды Пустошки и Невеля в полуфинальных соревнованиях чемпионата области. В финал чемпионата вышли команды Себежа и Пустошки.
После небольшого перерыва состоялся небольшой турнир, посвященный Международному женскому дню в режиме микст, по окончании мужчины поздравили девушек с наступающим праздником. По результатам прошедшего турнира лучшими игроками были признаны Александрова Полина и Ларионова Ольга.
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