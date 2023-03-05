Каток в Финском парке Пскова окончательно закрылся

16:11, 05 марта 2023, ПАИ

Каток в Финском парке Пскова закрылся, сообщила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она выразила надежду на то, что площадка вновь заработает в следующем сезоне. Директор стадиона также предложила псковичам направлять ей в личные сообщения или по телефону 50-00-26 пожелания по работе катка.

Каток в Финском парке Пскова работал с 17 декабря 2022 года с перерывами на время оттепелей. Впервые эта площадка появилась зимой 2021-2022 годов. Поскольку она оказалась очень популярной, руководство города приняло решение о её модернизации. К нынешней зиме там установили новое ограждение, новую иллюминацию, обогреваемый пункт проката коньков, а также смонтировали видеонаблюдение.