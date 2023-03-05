В России могут ввести обязательную школьную форму

17:32, 05 марта 2023, ПАИ

Школьная форма в России может стать обязательной, а следить за внешним видом учащихся будут учителя и администрация, сообщается в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Такое предложение внёс замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев. «Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», — сказал он.

Нужна форма или нет, пока решают региональные власти. Сейчас она обязательна в 37 субъектах. Министр просвещения Сергей Кравцов подчёркивает, что требования распространятся только на одежду. Какую причёску носить и окрашивать ли волосы, по-прежнему решают дети и родители.