Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

17:47, 05 марта 2023, ПАИ

Победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию, прошедшего в Санкт-Петербурге 5 марта, стала 15-летняя Аделия Петросян, обошедшая Камилу Валиеву, сообщают «Известия».

По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла, Валиева, занявшая второе место, — 241,76 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева, набравшая 241,61 балла.

Финал Гран-при России прошёл в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Призовые за первое место составляют 1 млн рублей, за второе — 750 тыс., за третье — 500 тыс.