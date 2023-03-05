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Спорт

Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию, прошедшего в Санкт-Петербурге 5 марта, стала 15-летняя Аделия Петросян, обошедшая Камилу Валиеву, сообщают «Известия».

По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла, Валиева, занявшая второе место, — 241,76 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева, набравшая 241,61 балла.

Финал Гран-при России прошёл в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Призовые за первое место составляют 1 млн рублей, за второе — 750 тыс., за третье — 500 тыс.

 

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