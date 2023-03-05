Нетрезвый мужчина утонул в реке Великой в Острове

18:25, 05 марта 2023, ПАИ

Мужчина утонул в реке Великой под висячим мостом в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По словам очевидцев, у берега находились двое мужчин и одна женщина. После чего один из них пошел в сторону реки и пропал из виду.

На место выдвинулись оперативные службы, которые ведут поиск мужчины.

По словам очевидцев, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что на данном участке очень сильное течение.

Поиски мужчины продолжаются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.