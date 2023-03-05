Нетрезвый мужчина утонул в реке Великой в Острове
Мужчина утонул в реке Великой под висячим мостом в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
По словам очевидцев, у берега находились двое мужчин и одна женщина. После чего один из них пошел в сторону реки и пропал из виду.
На место выдвинулись оперативные службы, которые ведут поиск мужчины.
По словам очевидцев, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что на данном участке очень сильное течение.
Поиски мужчины продолжаются.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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