Спектакль для семей участников СВО проходит в Псковском драмтеатре

18:43, 05 марта 2023, ПАИ

Закрытый показ спектакля «Пигмалион» для семей участников СВО проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.

Показ спектакля – это совместная инициатива женсовета Псковского территориального гарнизона и руководства театра.

Гости благодарят за подобное мероприятие и всестороннюю поддержку. В зале присутствуют жены, вдовы, родственники участников СВО, а также действующее военнослужащие.

Такие мероприятия продолжат в будущем, отметило руководство культурного учреждения.