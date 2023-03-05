Спектакль для семей участников СВО проходит в Псковском драмтеатре
Закрытый показ спектакля «Пигмалион» для семей участников СВО проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.
Показ спектакля – это совместная инициатива женсовета Псковского территориального гарнизона и руководства театра.
Гости благодарят за подобное мероприятие и всестороннюю поддержку. В зале присутствуют жены, вдовы, родственники участников СВО, а также действующее военнослужащие.
Такие мероприятия продолжат в будущем, отметило руководство культурного учреждения.
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