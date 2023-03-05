На профсоюзной туристической базе проведут интенсив для псковских педагогов

21:18, 05 марта 2023, ПАИ

Встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Натальей Соколовой, её коллегой в Новгородской области - Татьяной Ефимовой, а также с главой Псковского района Натальей Фёдоровой провёл председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Мероприятие прошло перед началом профсоюзной стратегической сессии по вопросам социального партнёрства в санатории «Голубые озёра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники встречи обсудили совместную работу по образованию и патриотическому воспитанию детей и подростков, предстоящий педагогический интенсив для работников образовательных учреждений Псковского района, который состоится на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» в конце марта.

В рамках открывшейся сегодня сессии состоялись лекционные занятия по темам: «Доверие, как основа эффективной коммуникации», «Конфликты в нашей жизни: за и против».

Игорь Иванов поблагодарил коллег за продуктивную совместную работу, а также за участие в обучении для профсоюзных лидеров.