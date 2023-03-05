Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург
Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье.
Снег идет во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города, сообщает РИА Новости.
Стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на Северо-Западе до -10 градусов.
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