Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург

22:05, 05 марта 2023, ПАИ

Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье.

Снег идет во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города, сообщает РИА Новости.

Стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на Северо-Западе до -10 градусов.

