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Спорт

Футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» состоится в Пскове

Футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» пройдет в Пскове летом. Для участия приглашают команды 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013-го годов рождения из разных городов России. Об этом сообщается в группе «Футбольная школа «Спартак Юниор» Псков» в соцсети «Вконтакте».

Фото: Футбольная школа «Спартак Юниор» Псков

«Это будут потрясающие два дня, наполненные невероятными эмоциями, огромным количеством сюрпризов, и, конечно же, всех нас ждёт много футбола», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится с 3 по 4 июня на стадионе «Машиностроитель». Подать заявку на участие и узнать все подробности можно в группе футбольной школы в соцсети или по телефону.

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