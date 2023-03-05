Футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» состоится в Пскове

22:58, 05 марта 2023, ПАИ

Футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» пройдет в Пскове летом. Для участия приглашают команды 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013-го годов рождения из разных городов России. Об этом сообщается в группе «Футбольная школа «Спартак Юниор» Псков» в соцсети «Вконтакте».

«Это будут потрясающие два дня, наполненные невероятными эмоциями, огромным количеством сюрпризов, и, конечно же, всех нас ждёт много футбола», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится с 3 по 4 июня на стадионе «Машиностроитель». Подать заявку на участие и узнать все подробности можно в группе футбольной школы в соцсети или по телефону.