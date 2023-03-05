Митрополит Тихон наградил старейшую сотрудницу Псково-Печерского монастыря

23:39, 05 марта 2023, ПАИ

Архиерейской грамотой наградил Марию Воронцову, трудящуюся в Успенском Псково-Печерском монастыре 55 лет, митрополит Псковский и Порховский Тихон в день Торжества Православия. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники ВКонтакте».

«Иной раз мы хотим увидеть торжество православия своими глазами. Иногда это наши духовники, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). А иногда это его духовное чадо — Мария Михайловна», — сказал на награждении владыка Тихон.

Ранее сообщалось, что старейшая сотрудница обители Мария Воронцова на десяти сковородах одновременно выпекает блины для огромного количества людей.