В Белоруссии появилось подразделение по борьбе с диверсантами «Рысь»

23:55, 05 марта 2023, ПАИ

Подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами «Рысь» активно работает на всей территории Белоруссии, сообщил глава МВД Иван Кубраков.

Подразделение состоит преимущественно из контрактников — специально подготовленных военнослужащих внутренних войск, пишет «Интерфакс».

«Во внутренних войсках было создано специальное подразделение «Рысь». Самая главная задача — борьба с диверсионно-разведывательными группами. Сегодня это подразделение активно работает на всей территории Белоруссии. Это специально подготовленные сотрудники — военнослужащие внутренних войск. Только контрактники служат в этом подразделении, и они уже готовы работать на любой территории нашей страны», — сказал Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ в воскресенье.