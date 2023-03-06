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Общество

РЭО предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Нужно постепенно отказаться от бумажных «платежек» ЖКУ, а вместо них использовать электронные аналоги, уверен Российский экологический оператор (РЭО). Предложение необходимо обсудить с Минстроем – это отмечается в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева в министерство, сообщает газета «Известия».

Это нововведение не должно коснуться пенсионеров, для них следует сохранить квитанции на бумаге, уверены в РЭО.

В повседневной жизни бумага — это один и самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья, сказано в документе.

«В РФ — более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные «платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги», — отметили в РЭО.

Ситуация обостряется тем, что потребление бумаги растет и, как следствие, увеличивается производство. В процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Конечно, бумага — популярное сырье, она всегда готова для отправки на переработку, отметил гендиректор РЭО в своем письме. Обработка макулатуры в РФ сейчас находится на уровне мировых стандартов. В стране работают около 90 заводов, которые специализируются на переработке этих отходов. Ежегодно они утилизируют около 4 млн тонн таких отходов. Они, например, становятся сырьем для туалетной бумаги. Для этого нужно, чтобы люди сдавали макулатуру на переработку.

Плюс к этому, заметили в РЭО, в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций поэтому выросли.

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