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Общество

Траты россиян на курьеров выросли на 18%

Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло втрое, а средний чек подрос на 18%, до 2 913 рублей, рассказали в банке «Русский Стандарт».

«Общий средний чек одного платежа за курьерскую доставку зимой 2022-2023 года, как в онлайне, так и в офлайне вырос на 18% по сравнению с зимой 2021-2022 годов. В декабре 2022 года - феврале 2023 года он составил 2 913 рублей, тогда как годом ранее был 2 465 рублей», - приводит подсчеты кредитной организации РИА Новости.

«По данным эквайринговой сети банка, общее число таких платежей с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза относительно аналогичного периода 2021-2022 годов», - также сообщили аналитики.

Зима с ее традиционными морозами заставляет россиян чаще пользоваться курьерской доставкой, обращают внимание авторы исследования. Причем интерес к этому сервису, по наблюдениям аналитиков банка, стал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений. Оценив его удобство, россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых реалиях.

Специалисты указали, что первое место по числу платежей за услуги курьеров зимой 2022-2023 занял декабрь 2022 года – этот месяц традиционно отличает высокая покупательская активность в преддверии подготовки к Новому году. На втором месте – февраль 2023 года, на который в этом году пришлись длинные выходные. И, наконец, на третьей позиции – праздничный январь 2023 года.

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