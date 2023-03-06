Три человека пострадали в результате ДТП в Порховском районе

08:12, 06 марта 2023, ПАИ

Столкновение двух автомобилей «Фольксваген пассат» произошло на 125-м километре трассы Новгород - Псков на повороте в деревню Боровичи в Порховском районе 5 марта. После чего один из них съехал в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, одно из транспортных средств не уступило дорогу.

В результате ДТП пострадали три человека, от госпитализации отказались.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.