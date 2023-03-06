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Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП в Порховском районе

Столкновение двух автомобилей «Фольксваген пассат» произошло на 125-м километре трассы Новгород - Псков на повороте в деревню Боровичи в Порховском районе 5 марта. После чего один из них съехал в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

По предварительным данным, одно из транспортных средств не уступило дорогу. 

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадали три человека, от госпитализации отказались.

  

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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