Автомобиль Peugeot загорелся на улице Гоголя в Великих Луках

09:36, 06 марта 2023, ПАИ

Автомобиль Peugeot 406 загорелся на улице Гоголя в Великих Луках. Происшествие произошло в 10:23 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие капота и левое переднее крыло автомобиля 2001 года выпуска. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Помимо этого, по той же причине выгорел моторный отсек в автомобиле Opel Vectrа на улице Речной в Стругах Красных. Пожар произошел в 19:30.

Также в 18:18 из-за неосторожности произошел пожар в двухэтажном строении на улице Герцена в Пскове. Там сгорел мусор.

Неисправность электрооборудования привела к пожару в псковской деревне Лямцево. Он случился в 7:01 5 марта на улице Озерной. Сгорела хозяйственная постройка.

Ещё одна постройка сгорела на улице Юрьевской в Печорах в 22:32. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, сгорела стена хозяйственной постройки в деревне Рядобжа Островского района. Пожар произошел в 23:33, причина – неосторожное обращение с огнем.