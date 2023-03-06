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Происшествия

Автомобиль Peugeot загорелся на улице Гоголя в Великих Луках

Автомобиль Peugeot 406 загорелся на улице Гоголя в Великих Луках. Происшествие произошло в 10:23 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие капота и левое переднее крыло автомобиля 2001 года выпуска. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Помимо этого, по той же причине выгорел моторный отсек в автомобиле Opel Vectrа на улице Речной в Стругах Красных. Пожар произошел в 19:30.

Также в 18:18 из-за неосторожности произошел пожар в двухэтажном строении на улице Герцена в Пскове. Там сгорел мусор.

Неисправность электрооборудования привела к пожару в псковской деревне Лямцево. Он случился в 7:01 5 марта на улице Озерной. Сгорела хозяйственная постройка. 

Ещё одна постройка сгорела на улице Юрьевской в Печорах в 22:32. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, сгорела стена хозяйственной постройки в деревне Рядобжа Островского района. Пожар произошел в 23:33, причина – неосторожное обращение с огнем.

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