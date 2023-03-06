Волейболистки из четырех регионов встретились на турнире в Пскове

09:57, 06 марта 2023, ПАИ

Традиционный турнир по волейболу, посвящённый Международному женскому дню, прошел среди девушек 2010-2011 годов рождения в спортивном зале «Барсы» в Пскове с 3 по 5 марта. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Пскова, Великих Лук, Идрицы, Печор, Великого Новгорода, Старой Руссы, Москвы и Тверской области.

Первое место заняли спортсменки из Тверской области, второе – девушки из Москвы. Бронза досталась волейболисткам из Великого Новгорода. На четвертом месте расположилась команда из Идрицы, на пятой позиции оказались спортсмены из Пскова.

Победители награждены кубками, медалями и грамотами, а лучшие игроки команд получили памятные призы.

Среди них: Арина Рюхина – «Бригантина», Псков, Арина Кобозова – Великие Луки, Валерия Высоцкая – Старая Русса, Ксения Оловянкина – Печоры, Карина Жукова – Идрица, Арина Смирнова – Тверь, Полина Лазуко – Великий Новгород.