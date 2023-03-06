Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Усвятском районе

10:07, 06 марта 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Volvo, принадлежащего ООО «Рэд лайн», двигаясь по своей полосе движения, совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «ВСК». В автобусе находились работники Великолукского мясокомбината. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал заместитель Невельского межрайонного прокурора. «В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы происшедшего, опрошены лица, сообщившие о дорожно-транспортном происшествии в экстренные службы», - уточнили в прокуратуре.

Напомним, смертельное ДТП произошло в поселке Усвяты 4 марта около 7:00.