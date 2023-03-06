Почти 2 млн рублей заплатил пострадавшим виновник ДТП в Псковской области

10:16, 06 марта 2023, ПАИ

Почти 2 млн рублей заплатил за моральный ущерб виновник ДТП в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП России.

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за совершённое ДТП, кроме того, суд удовлетворил исковые требования всех родственников о выплате компенсации морального вреда.

Общая сумма, которую должник должен был выплатить родственникам погибших, составила 1 миллион 800 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения к нему был применен полный комплекс ограничительных и запретительных мер. Неплательщика ограничили в праве выезда за пределы страны, а также в праве управления транспортными средствами. Также был наложен арест на его расчетные счета в кредитных организациях и вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.

В результате часть денежных средств сотрудники ведомства списали со счетов гражданина, а остаток долга и исполнительский сбор он выплатил самостоятельно в отделении судебных приставов.