Почти 400 млн рублей задолжали псковичи компании «Экопром»

11:33, 06 марта 2023, ПАИ

Более 380 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«Не все потребители производят оплату коммунальной услуги вовремя. Задолженность населения Псковской области перед филиалом ООО «Экопром» составляет более 380 млн рублей. Задолженность юридических лиц составляет более 20 млн рублей», - рассказали в «Экопроме».

В компании подчеркнули, что должники, своевременно не оплачивая вывоз ТКО, не думают о глобальных последствиях своего решения и о том, как это отразится на его «соседях», а решают свои личные бытовые проблемы за их счет.

«Задолженность по Дедовичскому району составляет более 12 млн рублей, из них юридические лица не оплатили услугу на 382 152 рубля. На эти денежные средства можно было бы приобрести новые контейнеры или закупить дополнительную технику и расширить зону обслуживания населения», - подсчитали в «Экопроме».

Список должников в Дедовичском районе:

Администрация Дедовичского района – 45 765,34 руб.

Дедовичская средняя общеобразовательная школа №1 – 73 541,41 руб.

Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2 – 69 952,40 руб.

Детский сад №3 «Ручеек» – 47 441,53 руб.

Региональный оператор проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке. При этом с должника взыскивается не только долг, но и пени, а также судебные издержки.