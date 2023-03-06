Пятерых пьяных водителей остановили псковские полицейские

11:44, 06 марта 2023, ПАИ

В Псковской области инспекторы ДПС остановили пятерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вечером 3 марта в Пскове на улице Герцена дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что им управлял 34-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Себежском районе по дороге Идрица – Чайки на автомашине ВАЗ-21074 следовал нетрезвый 34-летний житель Красногородска.

Утром 4 марта на улице Юбилейной в псковской деревне Неелово стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21053. За рулем был 30-летний местный житель, который тоже находился «под градусом». Здесь же ночью 5 марта на улице Ромашковой полицейские выявили еще одного водителя с признаками алкогольного опьянения. 23-летний пскович ехал на автомашине «Дэу Нексия».

Вечером 5 марта в Печорах на улице Мелиораторов сотрудники ДПС остановили для проверки ВАЗ-2104. Машиной управлял нетрезвый житель Печорского района.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.