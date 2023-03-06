Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева», - приводит сообщение ЦОС ТАСС.

По данным ведомства, организатор преступления - гражданин России 1984 года рождения Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса».

Отмечается, что террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в спецслужбе.

В ЦОС ФСБ пояснили, что в августе 2022 года также был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. «Связи Капустина - сторонники организованных им праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане Российской Федерации Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы», - сказали в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.

В ведомстве подчеркнули, что, «несмотря на сделанные в Сети заявления» о том, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей и ранили еще двух, в том числе ребенка, а также занимались мародерством. «Используя методы нацистов времен Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», - заявили в ЦОС ФСБ.

По факту покушения на жизнь Малофеева в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. По факту преступлений «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Усвятском районе

06 марта 2023

Автомобиль Peugeot загорелся на улице Гоголя в Великих Луках
06 марта 2023

Три человека пострадали в ДТП в Порховском районе
05 марта 2023

На Московском коксогазовом заводе произошёл масштабный пожар
05 марта 2023

Нетрезвый мужчина утонул в реке Великой в Острове
05 марта 2023

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на въезде в Псков
04 марта 2023

Мужчина погиб при падении с 16-го этажа в Пскове
04 марта 2023

Видео с места крупного ДТП в Усвятском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...