ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

11:05, 06 марта 2023, ПАИ

ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева», - приводит сообщение ЦОС ТАСС.

По данным ведомства, организатор преступления - гражданин России 1984 года рождения Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса».

Отмечается, что террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в спецслужбе.

В ЦОС ФСБ пояснили, что в августе 2022 года также был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. «Связи Капустина - сторонники организованных им праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане Российской Федерации Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы», - сказали в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.

В ведомстве подчеркнули, что, «несмотря на сделанные в Сети заявления» о том, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей и ранили еще двух, в том числе ребенка, а также занимались мародерством. «Используя методы нацистов времен Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», - заявили в ЦОС ФСБ.

По факту покушения на жизнь Малофеева в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. По факту преступлений «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.